"Me cuesta respirar": Melissa Joan Hart ('Sabrina') revela que se ha contagiado de Covid tras vacunarse

En 1996 vimos por primera vez a Sabrina Spellman, la bruja adolescente interpretada por Melissa Joan Hart en 'Sabrina: Cosas de Brujas'. Su frescura, el carácter divertido de la serie y la dinámica con la magia, hicieron que la producción fuese muy popular y marcase a toda una generación.

Ahora, a sus a sus 45 años, la intérprete ha decidido sincerarse con sus seguidores y narrar su experiencia con el COVID19. "No estoy publicando esto para posicionarme políticamente o para dar pena. Simplemente quiero compartir mi experiencia, sin que esto no de lugar a un debate. Es sólo tal y como me siento hoy en mi cuenta", comenzó diciendo la intérprete.

Además, la actriz pone de ejemplo la situación que está atravesando para describir sus sus síntomas y el malestar de su cuerpo, pese a estar vacunada. "Estoy vacunada y tengo el COVID19, lo cual es terrible porque me cuesta respirar debido al peso que siento en el pecho".

Melissa ha confesado también estar muy preocupada por si sus hijos han contraído el virus también, al igual que considera que el mayor ya lo ha hecho puesto que tiene sintomatología. Por contra, declara que su hijo pequeño mantiene una actitud envidiable y madura puesto que siempre lleva puesta la mascarilla: "Si él lo tiene, al menos puedo decir que fue un superhéroe para aquellos niños en su clase porque así protegió a su profesora y a sus compañeros".

Hart decidió mostrar también su punto de vista sobre la gestión que la sociedad está realizando actualmente de la pandemia. "Aunque nosotros en mi casa estamos tomando muchas precauciones, creo que como país nos estamos volviendo un poco perezosos".

"Estoy muy enfadada con el hecho de que mis hijos no tengan que llevar mascarilla en el colegio, ya que estoy bastante segura que es ahí de donde viene este contagio", asegura la artista.

La actriz concluye este vídeo lanzando el siguiente mensaje a todos sus seguidores: "Proteged a vuestras familias y a vuestros hijos, esto no ha acabado todavía". Échale un vistazo al vídeo.

Sus seguidores la arropan con todo su cariño

En cuestión de minutos, la publicación obtuvo numerosos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, e incluso de otros intérpretes, como el de la actriz Jenna Leigh Green, que decía: "¡Te envío mucho amor y rezo para que te recuperes pronto! Por favor, ¡no seas tan dura contigo misma! Simplemente descansa y cuida de ti misma. Gracias por animar a los demás a ser cuidadosos y prudentes".

Entre otros artistas, destaca el apoyo de Elisa Donovan, que al igual que Green, también apareció junto a Hart en 'Sabrina'.