Los mejores de 2010 son los zombies, los gangsters y el coro de un instituto

Desde hace ya unos cuantos años, todos los críticos hablan de que actualmente el mejor cine se está haciendo en la televisión. Al Instituto de Cine Americano (AFI) no se le ha pasado este hecho y también está atento a los logros que se cosechan en la pequeña pantalla con su lista de las diez mejores series del año. Un ranking que está repleto de los éxitos de este año: 'Boardwalk Empire' (HBO), 'The Walking Dead' (AMC) o 'Glee' (Fox).



Entre las elegidas como mejores series de este 2010 no podía faltar la que ha sido la revelación del año: 'The Walking Dead', la serie de zombies emitida por la cadena AMC que arrasa en medio mundo y sobre todo en internet. De hecho, hay tortas entre las estrellas de Hollywood para aparecer en la sensación de la temporada.



Menos sorprendente, pero igual de justa, es la aparición en esta lista de 'Boardwalk Empire'. La serie que producen Martin Scorsese y Terrence Winter, el creador de 'Los Soprano', para la HBO cuenta además con un elenco brillante encabezado por un soberbio Steve Buscemi. Un cóctel de calidad que tiene el éxito asegurado.



En la lista de AFI también aparecen 'The Big C' (Showtime) protagonizada por Laura Linney; la transgresora 'Breaking Bad' (AMC); los publicistas de 'Man Men' (AMC); 'The Pacific' (HBO) producida de nuevo por Steven Spielberg y Tom Hanks tras la aclamada 'Hermanos de Sangre'.



Las 10 mejores series del año se completa con 'Temple Grandin' (HBO), la historia de una mujer autista; la popular comedia 'Rockefeller Plaza' (NBC); la ácida 'Modern Family' (ABC); y 'Glee', la serie de moda entre los adolescentes que se ha convertido en un auténtico fenómeno global.



La entrega de los galardones tendrán lugar el próximo 14 de enero de 2011 en el hotel Four Season de Los Ángeles.