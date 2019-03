Mayim Bialik revela el motivo por el que no deja que sus hijos vean 'The Big Bang Theory'

Al final de la tercera temporada de 'The Big Bang Theory' presentó uno de los personajes que más ha marcado el futuro de la serie, Amy Farrah Fowler. La neurocientífica interpretada por Mayim Bialik se convertía en un papel fijo a partir de la cuarta entrega y desde entonces nos ha conquistado junto a Sheldon Cooper (Jim Parsons) formado una pareja inigualable.

Bialik es muy activa en las redes sociales y suele mostrar su opinión a través de su blog personal o su canal de Youtube. En una sección que tiene dentro del portal de vídeo llamada 'Answering Your Big Bang Theory Questions!' ha revelado que no deja que sus hijos vean la serie en la que trabaja.

"Gran parte del contenido trata sobre asuntos que no creó estén preparado para ellos todavía. Aunque cuando hay un episodio que considero es limpio y seguro ellos pueden venir a ver las grabaciones", explica.

Pero, no fue la única revelación de la actriz quien también confeso que ella misma tampoco ve la serie: "En realidad no veo 'The Big Bang Theory'", dice. Y matiza comentando: "A veces veo escenas de episodios anteriores cuando se muestran al público antes de comenzar grabar, pero es muy incómodo para mi mirarme, escuchar mi voz y acabo analizándome "¿Por qué no me pongo recta? ", "Me veo embarazada ", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

La romántica imagen de Jim Parsons y Mayim Bialik fuera de 'The Big Bang Theory'