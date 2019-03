Matthew Weiner sobre el final de 'Mad Men': "Es un mensaje importante para Don"

Mad Men' prepara un final por todo lo alto, que como dijeron los guionistas André y Maria Jacquemetton durante su visita a nuestro país con motivo de la Maste Class del Sindicato ALMA:"Hará realidad los sueños de todos los fans". Y antes de los últimos siete capítulos, para los que habrá que esperar hasta el próximo año, la serie sorprendió a propios y extraños con una genial guinda musical.



Matthew Weiner, comentó en una entrevista con el portal Hit Fix este momento musical en el que pudimos ver a Bertram Cooper, interpretado por Robert Morse, en cantando una canción dedicada a Don Draper a modo de despedida.



Sobre la escena, la gran estrella de la mid-season finale que no ha dejado a nadie indiferente, Weiner declaró que "esta es la oportunidad perfecta para Bertram para romper las barreras" y "transmitirle un mensaje importante a Don".



El creador de 'Mad Men' también habló sobre la canción de Frank Sinatra, "My Way", que ha aparecido repetidas veces en la serie y parece, de alguna manera, querer decir algo a los espectadores: "'Mad Men' se desarrolla en los años 60, época dorada del rock and roll americano. Cuando esta canción se lanzó, muchos pensaron que Sinatra era un sensiblero, pero en realidad tiene un mensaje oculto muy importante en la letra que resume la serie perfectamente".



Matthew Weiner apuntó que 'Mad Men' "se desarrolla en un momento de cambio cultural y revolucionario", razón principal por la que "muchos espectadores entienden la serie por que vivieron esos hechos". Además, para el público más joven el director de Mad Men afirma que "se trata de una excelente mirada al pasado".



LA RELACIÓN DE DON Y PEGGY

Otro de los momentos clave de la séptima temporada es, sin duda, la escena del baile de Don y Peggy. El director de 'Mad Men' confiesa que "Don sabe perfectamente que se ha portado muy mal con Peggy" y en este sentido "quiere hacer las cosas bien con ella". Weiner apuntó que "a pesar de sus problemas de alcoholismo y su impulsividad, Don hará lo que sea para proteger su negocio".



Matthew Weiner compara la relación de Don y Peggy con "alguien que está aprendiendo a montar en bicicleta: primero te tiene que dar una serie de normas y consejos, pero más tarde y aunque sea duro, te tiene que dejar ir".



Otro de los interrogantes estuvo centrado en el final de la serie. Weiner declaró que la serie "podría haber terminado con los protagonistas viendo el aterrizaje en la luna", sin embargo "aún queda algo de camino por recorrer para los personajes de Mad Men, especialmente para los secundarios".