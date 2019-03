Matthew Perry tiene una pesadilla sobre el regreso de 'Friends'

Interpretó durante 10 temporadas a Chandler Bing y no piensa volver a hacerlo. Matthew Perry tiene claro por qué no quiere que se hagan más episodios de 'Friends', la comedia de NBC que le lanzó al estrellato junto a sus compañeros.

Matthew Perry ha reconocido en declaraciones a la revista Variety que la idea le atormenta hasta tal punto que tiene pesadillas. "Tengo una pesadilla recurrente. No estoy bromeando con esto. Cuando estoy durmiendo, tengo una pesadilla en la que hacemos 'Friends' de nuevo y nadie la ve. Hacemos una temporada completa, volvemos, y a nadie le importa. Así que si alguien me pregunta, voy a decir "No". Terminamos muy arriba, no podemos superarlo. ¿Por qué volveríamos a hacerlo otra vez?", confiesa el actor.