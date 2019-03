Mark Zuckerberg, otro fan de 'Juego de Tronos'

'Game of Thrones', 'Saturday Night Live', The west Wing' y 'Rome' aparecen en el perfil de Facebook de Mark Zuckerberg como sus series favoritas de televisión. No es de extrañar que el creador de la red social con más usuarios del mundo retrasara un día la compra de Intagram para no perderse el nuevo capítulo de 'Juego de Tronos'.



Así lo recoge la web Mashable, donde se informa que Zuckerberg pospuso la compra de la red social de fotografía Instagram (con una oferta sobre la mesa de 1.000 millones de dólares) para poder ver la nueva entrega de la superproducción de HBO y no ser 'spoileado' por sus amistades al día siguiente.