Maisie Williams habla de la nueva temporada de 'Juego de Tronos': "Es emocionante"

Maisie Williams ha concedido una entrevista al programa 'The Radio 1 Breakfast Show with Nick Grimshaw' de BBC One Radio donde no ha podido contenerse y ha hablado del final de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'.

La serie de HBO se encuentra rodando parte de esa entrega en Islandia, tras haber finalizado en otras localizaciones como Irlanda del Norte o España, donde ha rodado en Sevilla, Cáceres, Trujillo y otras localidades.

Williams no sabe cómo acabará la serie en la octava temporada pero ha ido recogiendo algunos fragmentos de información de los guionistas y se ha hecho una idea de lo que podría ocurrirle a su personaje.

Lo que sí tiene claro es que el final de la séptima temporada será "muy emocionante". "Es simplemente una gran 'finale' y quiero saber qué pasará después. Voy una temporada por delante de todos los demás porque tengo los guiones, todo es realmente emocionante porque son cosas que no ha visto nadie antes, pero tan pronto como las leáis, diréis 'pero quiero la próxima temporada ahora'... La gente debería estar muy, muy emocionada", afirma Williams.