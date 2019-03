Lucy Hale estuvo apunto de no protagonizar 'Pretty Little Liars'

Lucy Hale dijo adiós a su personaje Aria Montgomery y a la serie que fue su hogar durante 7 años hace poco más de un año y medio. Es difícil imaginar a 'Pretty Little Liars' sin Hale, pero, cuando a le ofrecieron el personaje de una de las cuatro protagonistas de la serie, se encontró con un serio dilema: aceptar ese papel u otro en una ficción con un reparto más famoso y mejores productores.

"Me ofrecieron otro piloto, pero mi instinto me decía que fuera hacia 'Pretty Little Liars'. Había algo sobre ese título que seguía reproduciéndose en mi cabeza y sabía que esa era probablemente la decisión correcta... Es muy fácil entusiasmarse con el brillo y el glamour de algo, o cuánto le pagan por algo, o distraerse con quién más está involucrado. Pero creo que la razón por la que hice la elección de 'PLL' fue que creativamente realmente me emocionó", recuerda Hale en una entrevista a Cosmopolitan.

Resulta que la decisión de unirse a 'Pretty Little Liars' fue acertada, ya que Lucy Hale ni siquiera recuerda si el otro proyecto se hizo, pero fue lo suficientemente tentador para que ella lo considere. Hale también comentó en esta misma entrevista que el otro proyecto presentaba productores más grandes, estrellas más grandes, un estudio más grande y, en teoría, parecía claro qué opción era la mejor. Claramente parece que Hale fue tentada, pero finalmente la idea de 'Pretty Little Liars' ganó, y obviamente valió la pena ya que podría haberse encontrado en un show que quizás nunca se haya hecho realmente.

Hale actualmente se encuentra grabando su próximo proyecto, 'Life Sentence', que se estrenará en The CW en la primavera de 2018. Hale también tiene algunas películas para el próximo año, así que aunque 'Pretty Little Liars' haya acabado, volveremos a ver muy pronto a la actriz.

En vista de su propia experiencia, la artista tiene muy claro qué consejo dar a las jóvenes aspirantes a actriz: "Pueden ofrecerte consejo personas maravillosas, familiares, amigos, agentes, managers, publicistas, peluqueros... quien sea. Siempre es positivo rodearte de personas increíbles, pero al final del día siempre te quedas a solas contigo misma. Y creo que esa vocecita que escuchas en tu cabeza es la más fuerte y la más importante", recomienda basándose en lo bien que le funcionó a ella fiarse únicamente de su criterio.