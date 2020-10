Lucy Hale está en Almería y los fans de 'Pretty Little Liars' están alucinando

Después del duro golpe que supuso para Lucy Hale la cancelación de 'Katy Keene', la serie en el universo de 'Riverdale' de la que era protagonista, la actriz se ha embarcado en un nuevo proyecto muy lejos de casa.

La protagonista de 'Pretty Little Liars' empezó hace unos días el rodaje de 'Borrego', un thriller junto a Nicholas Gonzalez escrito y dirigido por Jesse Harris.

Pero no ha sido hasta hace unas horas que Lucy ha revelado que estaba en España, y los fans no han tardado en descubrir cuál es el lugar de sus fotos donde ruedan el film internacional. Y sí, es en Almería. Puedes ver todas las fotos y el look de Lucy en su nuevo papel en el vídeo de arriba.

