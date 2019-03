Lisa Kudrow estuvo a punto de no ser Phoebe en 'Friends' por esta decepcionante razón

El casting de 'Friends' fue, sin duda, uno de los grandes aciertos de la serie y es que los actores que eligieron para representar a este famoso grupo de amigos de la televisón fue excepcional. Aunque uno de ellos estuvo a punto de no formar parte del reparto original.

Estamos hablando de Lisa Kudrow, quien dio vida de una manera magistral a Phoebe Buffay, por lo que siempre será recordada. El motivo por el que no iba a estar es que la actriz fue contratada para rodar el piloto de la serie 'Frasier', spin off de 'Cheers'. Pero finalmente fue despedida.

Kudrow iba ser Roz Doyle pero, tal y como ha confesado el director del proyecto, finalmente Lisa no convenció para interpretar a esta joven y el papel recayó en la actriz Peri Gilpin que estuvo en las once temporadas de la ficción. Por tanto, su agenda quedó libre para volver a 'Friends'.

"No fue decisión de Lisa. Lo que hace, lo hace bien. Era el tono de la serie, Roz tenía que atraer a Frasier. Tenía que ser fuerte. Y Lisa siempre hace de persona alocada y cosas así. No vimos que fuera algo para ella. Un casting es una cosa loca. Si no la hubiéramos dejado marchar, no habría sido Phoebe... Estas cosas pasan todo el tiempo", ha declarado el director al respecto.

Segundo plato o no, fue maravilloso tenerla en la sitcom.