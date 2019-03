El Líbano podría denunciar a 'Homeland' por dañar su imagen

Al Líbano no le ha gustado nada ser escenario principal de un capítulo entero de la aclamada 'Homeland'. El segundo episodio de la nueva temporada de la serie transcurre por las calles de un Beirut, que, aunque ficticio, ha hecho que se desate la polémica en el país árabe.



El episodio que se podrá ver esta semana en nuestro país (TNT emite desde la semana pasada la nueva temporada de 'Homeland'), la agente de la CIA interpretada por Claire Danes volvía a Beirut para entrevistarse con una confidente. Mientras eso ocurría se veía a la actriz caminando por las calles de una ciudad semi-destruida, sucia, caótica y, en ocasiones, peligrosa.



Pero lo cierto es que ni siquiera eran las verdaderas calles de Beirut. La escena fue rodada en Israel, en un entorno que a los productores les parecía lo bastante similar a la capital del país vecino.



Y es que, la representación de Beirut no acababa sólo con el paseo de Danes por sus angostas calles, sino que después se producía una persecución en la que varios hombres la tiroteaban antes de poder escapar, y todo esto, con Danes luciendo el tradicional velo islámico.



Por ello, el ministro de Turismo del país ha expresado su rechazo a la "seria y falsa representación de la ciudad", que en su día fue conocida como "el París del Oriente Medio", según informa el portal Deadline. "He llevado el asunto a la reunión del gabinete, y el presidente ya ha encargado al ministro de Justicia y al ministro de Comunicación que vean qué es lo que se puede hacer al respecto", señaló Fady Abboud.



"Hago un llamamiento a todos los libaneses adultos para que hagan lo que se necesita: escribir blogs, llamar a la BBC y la CNN para que tomen conciencia de que Beirut no es una ciudad de Kalashnikov y guerra", continuó el ministro. "Durante el episodio, el personaje de Claire Danes luce contínuamente el 'Hijab' cuando lo cierto es que en la parte de Beirut donde supuestamente se localiza la escena lo más normal es que las mujeres vistan pantalones ajustados y zapatos Jimmy Choo", añadió.



Es más, el titular de Turismo ha animado a los libaneses a que tomen fotografías de las calles reales de Beirut y las comparen con las imágenes que se mostraban en Homeland para demostrar al mundo que El Líbano es de lo más seguro.