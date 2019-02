Lena Headey revela todos los detalles sobre la loca fiesta de despedida de 'Juego de Tronos': "Había mucha bebida"

Lena Headey interpreta en 'Juego de Tronos' a uno de los personajes más odiado/amado, el de Cersei Lannister. La actriz ha concedido una larga entrevista a The Daily Beast donde ha charlado sobre el final de la aclamada serie de HBO.

También ha comentado detalles sobre la "enorme" fiesta de despedida de 'Juego de Tronos', comentando que "hubo una gran fiesta de final de rodaje, y normalmente no me van mucho este tipo de fiestas, pero esta fue masiva, como 2.500 personas, en Belfast. Pasaron muchas cosas y hubo mucha bebida pero yo me sentía como 'Venga, nos vemos'.

Lena Headey también ha contado que incluso los actores que interpretaron a personajes muertos hace varias temporadas acudieron a este evento, como Sean Bean (Ned Stark) y Jason Momoa (Khal Drogo). Sobre Jason Momoa además ha revelado "es increíble, muy divertido. Todos estaban allí, los muertos volvieron y bebieron mucho alcohol".

