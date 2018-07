Lee la carta que Lord Bolton envía a Jon Snow en el último capítulo de 'Juego de Tronos'

¡CUIDADO! CONTIENE SPOILERS

En "Book of the Stranger", el último capítulo de 'Juego de Tronos', Jon Snow recibe una carta donde Ramsay Bolton lo reta a ir a Invernalia y ver con sus propios ojos el horror en el que se ha convertido su hogar. HBO ha publicado la amenzante carta para deleitar a los fans de la serie, que está superando las espectativas que muchos tenían de esta sexta temporada. Si no has visto el último capítulo, no sigas leyendo. Esta noticia contiene spoilers.