Ha pasado más de una década desde el estreno de 'Glee', pero su reparto todavía recuerda el primer día como si fuera ayer. Lea Michele se ha reencontrado con sus antiguos compañeros Kevin McHale y Jenna Ushkowitz (Artie y Tina) para el podcast Showmance, donde el trío ha recordado la serie volviendo a ver el primer capítulo. Los actores también recordaron que, en cuanto se conocieron, inmediatamente formaron un estrecho vínculo.

"Realmente nos divertíamos con nuestros romances", reconoce Lea, que incluso se mudó con su compañera de Glee, la actriz Dianna Agron, durante la primera temporada. Kevin añade: "Eso es lo que la gente no entiende. Trabajábamos todo el día juntos y después queríamos pasar el rato juntos voluntariamente".

También hubo un inevitable momento triste al recordar a Cory Monteith, pareja de Lea en la vida real durante varios años antes de su muerte en 2013 por una sobredosis accidental. Kevin recordó haber grabado la escena en la que su personaje Artie, que usaba una silla de ruedas, era rescatado de un baño portátil por el personaje de Cory, Finn.

Kevin lo describió como uno de sus "recuerdos más memorables" del rodaje del piloto y reveló que incluso entonces él y Cory sabían que 'Glee' los convertiría en superestrellas. "Decíamos, 'Esto es una locura, ¿no? Vamos a recordar esto para siempre. Esto es especial'. Sólo estábamos nosotros dos. Yo estaba como, 'Sí, esto es realmente salvaje'", compartió el actor con nostalgia.

Lea también encontró la escena particularmente conmovedora, y añadió: "Los momentos más emotivos ahora son los que no me lo parecieron durante la serie. Y uno de ellos fue cuando te sacó de ese baño. Fue de esas escenas en las que puedes ver todo el arco de un personaje durante toda una temporada en un solo momento. Él te saca del baño, y ves el verdadero corazón de Finn. Oh, Dios mío", termina sin poder evitar emocionarse.

Y aunque la tragedia ha golpeado al elenco de 'Glee' más de una vez (el suicidio de Mark Salling tras ser acusado de pederastia, las acusaciones de violencia doméstica de Melissa Benoist contra su co-star Blake Jenner, etc), Lea se niega a martirizarse: "La gente siempre se centrará en lo negativo", se lamenta. "Pero yo siempre miro hacia atrás y pienso que fue lo mejor".

