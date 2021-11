Lea Michele confiesa las cirugías y los problemas que tuvo para quedarse embarazada: "Nos habíamos rendido"

El pasado mes de agosto de 2020 Lea Michele se convertía en madre de su primer hijo junto a su marido Zandy Reich. La actriz de 'Glee' dio a luz a un niño al que llamó Ever Leo Reich.

Pero, ahora, Lea ha ofrecido una extensa y sincera entrevista a 'ET' donde ha hablado de los problemas que tuvo para quedarse embarazada y de las dificultades que ha tenido tras ser madre en medio de una pandemia.

La intérprete confesaba hace tiempo que padece el síndrome de ovario poliquístico (SOP), una dolencia que le complicó mucho quedarse embarazada: "Tuve un embarazo realmente intenso, tuve un viaje muy intenso tratando de quedarme embarazada", afirma.

"Estuvimos embarazados durante una pandemia lidiando con esas complicaciones. Y luego nació mi hijo, estuvimos en cuarentena durante casi un año con él, así que ha sido bastante salvaje la vida de nuevo".

Michele llega a afirmar que ya había tirado la toalla ante la posibilidad de convertirse en madre tras años intentándolo: "Nos habíamos rendido un poco, mi esposo y yo", admite. "Pero dicen que cuando te rindes y cuando dejas de intentarlo es cuando suceden estos pequeños milagros. Pero no fue en vano. Trabajamos muy duro con mi médico y en el proceso de hacer todas esas cirugías, para ayudar mi cuerpo tiene un bebé, que es todo lo que siempre he querido".

La cantante se arrepiente en la actualidad de no haber hecho público estos problemas que estaba sufriendo: "No estaba compartiendo lo que estábamos pasando a puerta cerrada", dice. "Creo que mucha gente me vio con mi embarazo y asumió que estaba bien y estaba lejos de eso. Y realmente fue algo de lo que me arrepiento. Ojalá le hubiera hecho saber a la gente por lo que estábamos pasando porque para otras madres que pueden haber estado experimentando lo mismo, podrían haber visto mis fotos y les habría hecho sentir de cierta manera, y desearía haber compartido más".

Sus amigas son su gran apoyo

Ha coincidido en el tiempo que Lea Michele se ha convertido en madre a la vez que muchas de sus amigas más íntimas quienes todos conocemos como son: Emma Roberts, Ashley Tisdale, Hilary Duff.

Una preciosa casualidad que ha sido una bendición para Lea Michele, ya que está siendo un apoyo enorme: "Tengo amigas increíbles que también son mamás a las que llamo constantemente con preguntas, y están ahí para mí", declara. "Y es tan maravilloso tener un grupo de mujeres tan solidario para tener y para llegar".

Una en las que más se apoya es en Ashley Tisdale con quien "habla todo el tiempo": "Estaba realmente agradecida de poder estar allí para darle consejos y ayudarla de la misma manera que mi amiga, Jamie-Lynn Sigler, es una mamá increíble".

Mientras que de Emma Roberts dice. "En la maternidad, ella es tan fundamentada para mí, ella realmente siempre es la que, como, ella solo dice, 'Eres buena, todo está bien, no seas tan dura contigo misma'".

