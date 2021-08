Kit Harington rompe su silencio sobre los problemas mentales que sufre desde 'Juego de Tronos'

El 19 de mayo del 2019 se emitió el último capítulo de la serie 'Juego de Tronos', donde Kit Harington interpretaba el papel de Jon Snow durante los 73 episodios de la producción realizada por HBO. Antes incluso de que se emitiesen los últimos capítulos de la serie, el actor pasó por una dura etapa que le hizo ingresar en un centro de rehabilitación especializado en tratar problemas de estrés y ansiedad.

Tal y como desveló el portal Page Six, Kit pasó casi más de un mes en el tratamiento, y no solo debido al estrés, sino también por el abuso de alcohol. Además, el círculo cercano del intérprete reaccionó a la noticia, y le mostraron todo su apoyo en esta situación.

Además, sus fans quisieron apoyarle en su lucha, por lo que empezaron a recaudar dinero para la organización Royal Mencap Society en la que Harington ha colaborado anteriormente. Esta entidad se encarga de ayudar a las personas que tienen dificultades a la hora de aprender para que tengan una vida independiente, sana, satisfactoria y con los mismos derechos que cualquier otro individuo de nuestra sociedad.

Cuando el intérprete se enteró de lo que habían hecho sus seguidores, decidió aportar casi 8.000 libras al proyecto para llegar a la cifra que deseaban. Dicha donación fue anunciada por EW con un mensaje de Harington:

"A todos aquellos que han creado esta página en mi nombre y a todos los que habéis contribuido y dejado mensajes, por favor aceptad mi profunda gratitud, de corazón. Estas donaciones han llenado mi corazón y me ha dejado con lágrimas en los ojos, qué precioso regalo me habéis hecho, es muy generoso por vuestra parte", escribía emocionado.

Ahora, Harington ha hablado públicamente del motivo por el que había estado ingresado y que le había provocado múltiples problemas mentales. El actor ha reconocido en una entrevista con Jess Cagle para SiriusXM's que sufrió mucha ansiedad y estrés debido a la popularidad de la serie, lo cual le hizo acudir a una institución para que le ayudasen a solucionar sus problemas de nerviosismo.

Kit Harington llorando por el final de 'Juego de Tronos' | HBO

"Pasé por algunas dificultades de salud mental durante y después de 'Juego de Tronos'", comenzó diciendo el actor. "Creo que fue por la naturaleza de la serie y lo que he estado haciendo durante años".

"No quiero trabajar en un año para centrarme en mí mismo y soy realmente feliz con esta decisión", continuó Harington. "Después de mi descanso, volveré a trabajar y decidiré qué llevar y qué elegir".

Sin embargo, Harington también confesó que quiso retomar su actividad profesional hace meses, pero por culpa del COVID-19 no pudo hacerlo: "Justo cuando quería volver al trabajo, me golpeó la pandemia. Por eso decidí hacer este capítulo de 'Modern Love' porque no tenía que vivir esa intensidad todo el tiempo".

Kit Harington explicó también por qué decidió formar parte del elenco de la segunda temporada de la serie antológica de Amazon Prime Video, 'Modern Love': "Pensé: "¿Por qué no haces algo que te quite peso? ¿Por qué no haces algo divertido?", por eso quise hacer el capítulo".

Ahora, el intérprete de Jon Snow está muy feliz con sus decisiones profesionales, así como con su vida personal ya que fue padre junto a Rose Leslie a principios del 2021.

Aunque ninguno de los dos haya hecho declaraciones sobre su situación o del hijo que tienen en común, ya hemos podido ver las primeras fotos del matrimonio con su bebé mientras paseaban por Londres cogidos de la mano, las cuales puedes ver aquí.

Coincidiendo con el final de 'Juego de Tronos', en mayo de 2019, el actor confesaba entonces a 'InStyle' que la paternidad sería su mejor trabajo: "El trabajo más importante que tendré está a punto de terminar. Bueno, no el más importante. Con suerte, seré padre".

Kit Harington a su salida de la clínica de rehabilitación | Gtres

