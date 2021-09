Kate Winslet habla ante la posibilidad de una temporada 2 para 'Mare of Easttown'

Este domingo 19 de septiembre se celebraró la gran ceremonia de los Premios Emmy y 'Mare of Easttown' tuvo muchísimo éxito. Algunas de las estrellas protagonistas del thriller policiaco se llevaron un premio a casa: Kate Winslet, Julianna Nicholson y Evan Peters. Este triunfo es la clara evidencia que el público se ha quedado con ganas de más después de tan sólo 1 temporada.

En la serie, Winslet se transforma en la detective Mare, papel por el que ha ganado el premio Emmy a la actriz principal en una serie o película limitada. Al subir al escenario dio las gracias a sus fans y declaraba, "'Mare of Easttown' es un momento cultural, y ha reunido a la gente y les ha dado algo de lo que hablar aparte de una pandemia mundial".

Kate Winslett sobre una posible temporada 2

La actriz que interpreta a Mare en la serie detectivesca ha hablado con E! News sobre la posibilidad de una segunda parte para la historia del pueblo y su personaje y dice, "Sinceramente, no tengo una respuesta clara".

"Quiero decir que ha habido conversaciones al respecto, por supuesto, porque el éxito de la serie realmente nos sorprendió a todos", añade.

Es cierto que todavía no hay nada oficial que confirme estos rumores, pero Winslet está pensando en los próximos pasos que tomará Mare. Winslett explica, "creo que hasta que los guiones estén en su sitio no podremos responder y saber cuál podría ser la historia completa de una segunda temporada, y también hacia dónde va Mare".

Para concluir, la actriz afirma, "realmente no sé qué va a pasar", por lo que no resuelve las dudas de su público fanático. Sin embargo, tras su gran éxito en los Emmy, las esperanzas de una temporada 2 no hacen más que aumentar.

