"No volverá a pasar": Kaley Cuoco reconoce lo que nunca conseguirá de nuevo tras 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' llegó a su fin después de que Jim Parsons rechazara continuar más temporadas. Así, sus creadores pusieron el broche final a la serie con todo su elenco original.

Dicha ficción ha marcado la carrera de todos los actores que han participado en ella, y aunque Kaley Cuoco no puede quejarse en cuanto a trabajo, pues no ha descansado ni un día desde que acabó la serie y encadena un proyecto con otro, reconoce que nunca volverá a tener lo que tuvo con 'The Big Bang Theory'.

Ahora está centrada en su próxima serie, 'The Flight Attendant', que llegará a HBO Max en tan solo unos días, pero no puede evitar echar la vista atrás y pensar en 'The Big Bang Theory'.

¿Qué es lo que nunca volverá a tener Kaley tras TBBT? Puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

