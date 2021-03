El histórico papel que encarnará Kaley Cuoco en su nueva serie tras 'The Big Bang Theory' y 'The Flight Attendant'

Kaley Cuoco atraviesa una de las mejores etapas de su trayectoria. Desde que saltara a la fama por su inolvidable papel como Penny en 'The Big Bang Theory', Cuoco ha evolucionado enormemente en su profesión, demostrando que posee un enorme talento para la interpretación.

Y no solo se ha dedicado a actuar, también se ha atrevido a asumir otras funciones dentro de la industria audiovisual. Recientemente, además de protagonizar la exitosa serie 'The Flight Attendant’, la intérprete ha ejercido como productora ejecutiva de la misma. Además, su trabajo se ha visto recompensado, ya que dicha serie fue nominada al Globo de Oro a la Mejor serie de comedia o musical y ella, a la Mejor actriz. Era la propia Kaley la que absolutamente emocionada, compartía entre lágrimas el momento exacto en el que se enteró de su nominación.

Finalmente, Cucuo no pudo llevarse el premio a casa, aunque hay que decir que se lo tomó con mucho humor y deportividad. No obstante, ahora se le ha presentado una nueva oportunidad para alzarse con la victoria en la próxima entrega de los Globos de Oro y es que Kaley, ha obtenido un papel muy relevante en la próxima producción de 'Warner Bros. Television'.

La productora estadounidense realizará muy pronto una miniserie sobre la mítica actriz y cantante Doris Day y Cuoco, interpretará a uno de los personajes estrella. La ficción será una adaptación de ‘Doris Day: Her Own Story’, la biografía escrita en 1976 por A.E. Hotchner. Aún no sabemos qué plataforma se hará en exclusiva con los derechos de emisión de esta serie sobre la interesantísima figura de la artista, pero sí sabemos a quién va interpretar Kaley… ¿Será una actriz de reparto? ¿Tendrá un papel principal? ¡¿A caso encarnará Cuoco a la propia Doris Day?! En el video que adjuntamos un poquito más arriba, os damos la respuesta a todas las incógnitas. ¡No os lo pierdas!

