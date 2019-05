Kaley Cuoco, "emocionada" por cómo acaba Penny en el final de 'The Big Bang Theory'

El final de 'The Big Bang Theory' es oficial. Sus actores ya han rodado el último capítulo y han acudido este miércoles a un evento de fin de rodaje.

"Hemos usado muchos pañuelos", ha confesado Kaley Cuoco a Entertainment Tonight en la alfombra roj del evento. "Comenzó con la lectura de guión, luego anoche lo grabamos frente a la audiencia y esta mañana hemos puesto nuestras manos en el Teatro Chino. Ha sido un precioso homenaje a la serie. No sé, me siento muy agradecida. Ha sido un regalo, un regalo de 12 años".

"Esto ha sido un estrés en los últimos meses para todos nosotros, los actores y los guionistas: ¿Cómo va a terminar esto? Este es mi legado de este personaje".

Pero las dudas de Kaley Cuoco y el resto del equipo se disiparon al rodar el emocionante final en dos partes, que la actriz califica de "asombroso". "Es el final más hermoso que he visto, y me encantan los finales. Es muy conmovedor, vas a llorar, pero de la manera más dulce. No sé cómo describirlo, aparte de que es la cosa más dulce del mundo".

Sobre el final de Penny, Cuoco explica que "estoy encantada con él. Es hermoso, no hay nada catastrófico, es simplemente bonito. Y los personajes vivirán en tu mente y tu corazón, y creo que eso es lo que tiene de especial. Es conmovedor".

Seguro que te interesa:

Así se han despedido los actores tras el último día de rodaje de 'The Big Bang Theory'