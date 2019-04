'Juego de Tronos': ¿Por qué ahora? La razón detrás del ataque de los Caminantes Blancos nos la revelaron al comienzo de la serie

TIENE QUE VER CON LOS STARK

La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' sigue su rumbo y apenas cuatro capítulos nos restan para conocer el desenlace definitivo que nos traerá la paz, o no, a Poniente. Mientras esperamos al resto de entregas, analizamos a conciencia cada capítulo y descubrimos nuevas teorías cada vez más sorprendentes como esta increíble explicación sobre por qué los Caminantes Blancos atacan ahora y no antes a los vivos que dejará pasmados a todos los fans. Si aún no has visto el segundo capítulo cuidado con los spoilers .