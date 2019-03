'Juego de Tronos' podría dar el gran salto al cine

Mientras que muchas películas dan el salto del cine a la televisión ('Fargo', 'Hannibal', 'Psicosis'), 'Juego de Tronos' podría dar el salto a la inversa. En una entrevista al diario 'The Daily Beast' con motivo del estreno de su última película, el actor Charles Dance ha hecho una revelación muy interesante para los seguidores de la serie de HBO basada en los libros de george RR Martin.



"Se está hablando sobre intentar hacer una película de 'Juego de Tronos', pero no se con cuál de las historia", desvelaba Dance, "hay demasiado material para una única película". Por supuesto, a los que se refiere el actor que "están hablando" son David Benioff y D.B. Weiss, los dos creadores de la serie y los encargados del guión de la misma.



Si esto resulta ser cierto, la película tendría que tratarse de una franquicia, ya que según HBO la serie contaría con 7 temporadas, de las que se encuentran en pleno rodaje de la quinta. "Se lleva tiempo hablando de hacer una película, pero no sé de cuál de las historias", ha declarado Dance en esta entrevista. "Hay tantas cosas que meter en la película...".



De momento, los seguidores de 'Juego de Tronos' tendrán que esperar solo hasta la primavera de 2015 para ver qué ocurrirá con sus protagonistas. A algunos de ellos, como Bran Stark y Hodor, tendrán que esperar más para volver a saber sobre su historia, ya que los actores han confirmado que no estarán en esta quinta temporada.