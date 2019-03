'Juego de Tronos' se estrena con éxito y segunda temporada confirmada

El inverno ya ha llegado. 'Game of Thrones' se estrenó este domingo en EEUU con notable éxito. La serie protagonizada por Sean Bean ('El señor de los anillos') ha sido vista por 2,2 millones en su primer pase por la cadena. Sin embargo, HBO programó varios pases del capítulo de esta superproducción durante la noche dominical. En total, 4,2 millones vieron el primer episodio de la serie.



'Game of Thrones' ha mejorado los datos del estreno de otro clásico de la HBO, 'True Blood', que se estrenó hace 3 años con un 57% menos de audiencia. Pero la serie basada en las novelas de George R. R. Martin no ha conseguido superar el estreno de 'Boardwalk Empire', la serie producida por Martin Scorsese y ganadora de 2 Globos de Oro. La ficción protagonizada por Steve Buscemi consiguió 4,8 millones de espectadores en su primer episodio y acumuló 7,1 millones durante los pases que tuvo en la misma noche.



SEGUNDA TEMPORADA CONFIRMADA

"Estamos encantados por la forma en que (los productores ejecutivos) David Benioff y D.B. Weiss han llevado la increíble serie de libros de George R.R. Martin a la pantalla, y estamos emocionados por el apoyo de los medios y nuestros espectadores", afirmó Michael Lombardo, presidente de HBO, al anunciar la renovación.



'Game of Thrones' tendrá una nueva temporada el próximo año. Una confirmación que los fans de la serie deseaban escuchar y no se ha hecho esperar demasiado: tan solo un día después de su estreno (y sin los datos de audiencia aún), la HBO aseguró la continuidad de esta superproducción.



UNA SUPERPRODUCCIÓN QUE SE VERÁ EN NITRO

'Game of Thrones' se suma a las grandes producciones del canal de cable, como la miniserie 'The Pacific' (que actualmente emite Nitro), 'Boardwalk Empire', 'True Blood' o 'The Soprano'. La ficción está basada en la novela fantástica 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin. En España Nitro y Canal+ emitirá la nueva superproducción de HBO.



El reparto de 'Game of Thrones' está encabezado por Sean Bean, que ya se sumergió en una ambientación similar en 'El señor de los Anillos' interpretando a Boromir. Le acompañan Lena Headey ('Terminator: las crónicas de Sarah Connor'), Nikolaj Coster-Waldau ('New Amsterdam') y Peter Dinklage ('Las crónicas de Narnia').