'Juego de Tronos' se convierte en la serie más vista de la historia de HBO

La cuarta temporada de 'Juego de Tronos', a falta de dos capítulos para su final, suma 18,4 millones de espectadores en total, lo que ha hecho que desbanque a la serie 'Los Soprano'. La serie de HBO protagonizada por James Gandolfini sumó un total de 18,2 millones de espectadores con su tercera temporada (emitida en 2002), audiencia con la que hasta ahora ostentaba el récord de ser la serie más vista de HBO.



Esta es la segunda vez, en poco tiempo, que la ficción inspirada en la obra de George R.R. Martin, desbanca a 'Los Soprano'. Con el estreno de la cuarta temporada, 'Juego de Tronos' se convirtió en la emisión más vista de HBO, al anotar más de 6,6 millones de espectadores en EEUU, superando al capítulo final de la serie de David Chase.



Hace tan solo unos días, el pasado domingo la superproducción de HBO registró su máximo de audiencia con el capítulo titulado "The Mountain and the Viper", que fue vista por más de 7,2 millones de espectadores, repitiendo el récord registrado con "Mockingbird".



A falta de dos episodios para que finalice la cuarta temporada de 'Juego de Tronos', los creadores de la exitosa serie ya tienen la mente puesta en la quinta temporada, una nueva etapa que podría rodar algunos de sus capítulos en España y que contará con nuevos personajes, tal y como se filtró la semana pasada.



Por el momento, 'Juego de Tronos' podrá seguir sumando grandes índices de audiencia ya que HBO ha confirmado que la serie contará, con al menos, dos temporadas más.