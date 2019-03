En 'Juego de Tronos' bailan a ritmo de rock

El rock se escuchará al otro lado del Muro. La canción popular de las novelas de George R.R. Martin, "El Oso y la Doncella" se podrá escuchar en la tercera temporada... ¡en versión rock! Según informa el portal The Hollywood Reporter, la banda The Hold Steady interpretará la canción de 'Juego de Tronos'.



The Hold Steady lanzará un nuevo sencillo el próximo 20 de abril, con motivo de la celebración del día de la música en Estados Unidos, en el que se incluirá su versión de "El Oso y la Doncella".



David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de 'Juego de Tronos', han explicado que "ésta es una de las canciones más populares de Poniente, amada por nobles y plebeyos por igual y cantada en fiestas, tarbernas, etc" y aparecerá en uno de los episodios de esta temporada, que se estrena en HBO el próximo 31 de marzo.



Benioff y Weiss buscaban que "su interpretación (la de The Hold Steady) fuera obscena y un poco descuidada, con los músicos totalmente ebrios subiéndose a las mesas". No es la primera vez que una conocida banda musical interpreta un tema de la saga literaria 'Canción de Hielo y Fuego'. Durante la segunda temporada de la ficción pudimos escuchar "Las lluvias de Castamer", una melodía épica, de la mano de The National.



CONFIRMADA LA CUARTA TEMPORADA

Cuando la tercera temporada de 'Juego de Tronos' todavía no ha visto la luz, Charles Dance, que da vida a Tywin Lannister, se ha ido de la lengua y ha confirmado, involuntariamente, que la ficción tendrá una cuarta temporada.



El actor señaló que los guiones de los seis primeros episodios de la siguiente tanda de capítulos ya han sido escritos y el reparto podrá acceder a ellos "con tiempo más que suficiente" para prepararse para el rodaje.



La tercera temporada de 'Juego de Tronos' verá la luz en Estados Unidos el próximo 31 de marzo. En España Canal+ comenzará a emitir esta nueva tanda de capítulos el 9 de abril.