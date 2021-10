'El juego del calamar': La razón por la que Gi-hun decide darse la vuelta antes de subir al avión

Seguro que muchos de tus conocidos han visto ya, y te han recomendado, que veas 'El juego del calamar'. Si aún no les has hecho caso, no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS. Si por el contrario eres de los que hace caso de los consejos seriéfilos de tu familia y/o amigos, puedes continuar con la lectura para saber por que Gi-hun, protagonista de la serie, tomó esa decisión.

Tras los sucesos acontecidos durante la competición de El juego del calamar la ficción nos traslada a un año más tarde, y nos muestra a un Gi-hun muy cambiado, trajeado, afeitado y con su pelo más corto y teñido de un vivo color rojo. Además se dispone a coger un avión para ir a ver a su hija a EEUU.

En ese momento ve un rostro que le resulta inquietantemente familiar: el del nombre del traje que se encarga de reclutar a los participantes ofreciéndoles ganar dinero con un juego. Y no solo eso, sino que ve que en ese momento está charlando con otro hombre que parece desconcertado por el discurso del joven del maletín.

Así, Gi-hun corre hacia ellos y le quita de la mano la tarjeta de visita que contiene el teléfono al que debe llamar para unirse al juego, y le advierte de que no lo haga. Cuando más tarde se dispone ya a subirse al avión, el protagonista de la serie decide llamar al número impreso en dicha tarjeta.

La famosa tarjeta de 'El juego del calamar' | Netflix

Cuando descuelgan el teléfono, él simplemente dice: "No puedo perdonarte por todo lo que estás haciendo". La voz al otro lado de la línea le dice a Gi-hun: "No. 456, no te hagas ninguna idea absurda. Simplemente súbete al avión, es por tu propio bien".

Nada más terminar la llamada, Gi-hun se gira, sale de la pasarela que conduce al avión y se aleja de él. ¿Pero por qué hace esto? Pues bien, según el usuario de Reddit IActuallyKnowNothin "iban a hacer explotar el avión", probablemente refiriéndose a In-ho y los mandamases del juego. Destaca además que en un episodio anterior alguien dice "Rico o pobre, en un accidente de avión todos son iguales". Si se demuestra que es cierta, esta teoría cambiaría el significado detrás de la insistencia del director del juego para que Gi-hun suba al avión "por su propio bien".

La elección del color de la tarjeta que determina tu futuro en el juego

En un TikTok viral el usuario @lucy.what1 parece explicar que la decisión de jugar con una tarjeta roja o una azul con el hombre del maletín determina tu futuro en el juego. Sostiene que: "Le pide que elija un color. Elige el azul y se despierta como jugador", junto con imágenes de Gi-hun en su chándal verde. El TikTok muestra luego la siguiente pregunta: "¿Qué pasa si ha elegido el rojo?" con una imagen del trabajador rojo.

La teoría sugiere que los trabajadores rojos son los que eligieron la tarjeta roja en el juego. Una vez que esas personas llaman al número son reclutados como trabajadores en lugar de jugadores.

Quién es Wi Ha Joon, el atractivo actor de 'El juego del calamar', que ha triunfado en redes sociales