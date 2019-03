Jon Hamm no echa de menos a Don Draper

Don Draper es historia. Jon Hamm ha pasado página y no echa de menos al personaje por el que se ha hecho mundialmente famoso. Hace ya más de un año que 'Mad Men' emitió su capítulo final en AMC y el actor se encuentra centrado en otros proyectos.

Durante las entrevistas de presentación de su nueva película, 'Las apariencias engañan', Hamm ha dejado claro que no echa de menos a Don Draper: "Esa única cosa que me ha hecho famoso no me define".

"Es extraño porque es diferente a lo que has hecho en los últimos años. Da un poco de miedo, en el mejor de los sentidos. 'Oh no, ¿qué será lo siguiente? ¿Gustaré a la gente en otras facetas?' [...] Pero también es la parte divertida del trabajo. Tenía un amigo que siempre solía decir que la palabra más emocionante del inglés es "siguiente". ¿Qué es lo siguiente? Usa la parte buena del miedo a lo desconocido y a lo siguiente y disfrútalo", ha declarado.