Jesse Tyler Ferguson (Mitchell) habla del estado del spin-off de 'Modern Family'

'Modern Family' terminó el pasado abril después de 10 temporadas de éxito haciendo reír (y llorar) a sus fans, pero podría no ser el final de la historia de esta tierna familia.

Desde antes de que se emitiera su último episodio comenzaron a llegar rumores de que la presidenta de ABC Entertainment, Karey Burke, estaba interesada en continuar el universo con un spin-off, y así se lo propuso al co-creador Steven Levitan.

Ahora que el polvo se ha asentado y la serie sigue siendo recordada, uno de sus protagonistas, Jesse Tyler Ferguson, que dio vida a Mitchell Pritchett, ha revelado a E! Online qué es lo que sabe.

"Nada es oficial. Aún no me ha pedido que haga nada, así que ya sabes, sí que se está hablando, pero aún no he oído nada oficial", asegura.

Parece que la puerta aún no se ha cerrado y los fans aún pueden mantener la esperanza. Para algunos de los protagonistas volver a reencontrarse podría ser una gran idea, pues después de tanto tiempo trabajando juntos se han convertido en una gran familia, como demuestran en momentos como el que puedes ver en el vídeo de arriba.

