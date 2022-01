Jensen Ackles explica por qué le ocultó a Jared Padalecki su precuela en solitario de 'Supernatural'

Hace unos meses que 'Supernatural' volvió a la vida en forma de drama tras las cámaras. Y es que uno de los protagonistas de la longeva serie, Jensen Ackles, anunció que participaría en una precuela, 'The Winchesters'.

El problema vino cuando el otro hermano Winchester, Jared Padalecki, reveló en sus redes que estaba tan sorprendido como todos los fans porque nadie le había adelantado nada ni se había contado con él.

"Estoy destrozado", aseguraba entonces. Pero toda esta pública controversia pareció quedar atrás poco después cuando ambos aseguraron que habían hablado y se habían entendido, pero el hecho es que Padalecki se ha quedado fuera de la nueva serie.

Ahora, Jensen Ackles ha explicado en el podcast de Michael Rosenbaum cuál fue su razonamiento para no contarle nada a su co-star y ponerlo sobre aviso antes de que se supiera la noticia.

"Cuando salió recibí un largo mensaje de Jared, y estaba bastante afectado, y solo recuerdo que mi corazón se hundió. Sabiéndolo ahora, eso podría haber sido un paso a evitar. Pero él lo hizo, y ocurrió, y lidiamos con ello", cuenta.

"Él y yo estamos genial. Me gustaría que me hubiera llamado y me hubiera dicho, 'Ey, tío, ¿por qué no me dijiste que estabas haciendo esto?', y yo hubiera sido como, 'Oh, ok, sí, he estado trabajando y esto ha estado ocurrido y aún es muy pronto en el proceso. Ni siquiera es algo cerrado aún, no tenemos luz verde. Simplemente no quería hablar sobre ello o decírselo a la gente y gafarlo. Y él lo entendió perfectamente. Lo entendió y fue como, 'Ah, probablemente no debería haber hecho eso'", añade, presumiblemente refiriéndose a los comentarios públicos de Jared.

"Soy extremadamente supersticioso con algunas cosas. Y una de ellas es, probablemente es algo que les pasa a muchos actores, es no hablar de audiciones hasta que consigues el papel. Es una regla no escrita callarte la boca hasta que algo está confirmado", sigue justificando Ackles.

"Era mi primera incursión en la producción y creando contenido, y no quería estropearlo por nada, así que me callé. Solo la gente que tenía que saberlo lo sabía... Y definitivamente había gente a la que estaba emocionado de contárselo. Jared era el primero de la lista", asegura.