Jeffrey Dean Morgan será el encargado de dar vida a Negan en 'The Walking Dead'

'The Walking Dead' ha incorporado ya a su elenco a uno de los villanos más esperados de la ficción. Negan, uno de los personajes más oscuros y despiadados del universo creado por Kirkman ya tiene cara, y no es otro que Jeffrey Dean Morgan.



El actor será el encargado de dar vida al villano más importante de esta temporada, que está previsto que aparezca a mediados de esta temporada. Es decir, Negan hará acto de presencia en la ficción en el octavo episodio de la sexta temporada, que está previsto que se emita el 29 de noviembre, según informa 'The Hollywood Reporter'.



Negan es un personaje sin escrúpulos y sádico. Nunca se separa de su bate y es el líder un grupo llamado Los Salvadores, dedicado a extorsionar al resto de supervivientes y a castigarles de forma severa si no hacen lo que ellos quieren.



Habrá que esperar hasta el próximo 29 de noviembre para ver cómo encaja este personaje sin escrúpulos en la adaptación de la AMC.