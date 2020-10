¿Se les podía mirar o no? Jason Priestley responde a las declaraciones de Jessica Alba sobre 'Sensación de Vivir'

Jason Priestley participó en la serie 'Sensación de vivir' los 10 años que la telenovela juvenil debutó en pantalla. La serie marcó una época, pero también marcó a algunos actores invitados que participaron en el rodaje.

La reconocida actriz Jessica Alba, desvelaba las exigencias que le pidieron cumplir cuando apareció en la octava temporada, en tan solo dos capítulos. "No puedes hacer contacto visual con ninguno de los miembros del elenco o serás expulsada del set", le advirtieron. Fue la propia actriz quien lo desenmascaró en un episodio de 'Hot Ones'.

Una polémica con la que uno de sus actores no está muy de acuerdo. Jason Priestley ha reaccionado a las declaraciones. "No mirar a las estrellas de la serie nunca fue un mandato en nuestra serie. No sé quién le dijo a Jessica Alba que no nos mirara", contestó en el programa de radio The Roz & Mocha Show.

Aunque el actor no lo descartó del todo: "Hay una ligera posibilidad de que alguien...", dijo antes de añadir, "Quiero decir, aparentemente alguien lo hizo porque pensó que tal vez eso era lo que había que hacer." El actor continuó: "No sé cómo fue la experiencia de Jessica Alba como actriz invitada en nuestra serie. Lo que sí sé es que nunca la hubiera hecho sentir de esa forma".

"Yo siempre hacía todo lo posible para que nuestros invitados siempre se sintieran increíblemente bienvenidos y siempre iba y les hablaba y me aseguraba de que supieran que era un sitio donde queríamos que tuvieran éxito".

Aunque Priestley no tuvo nada que ver en la historia en la que participó Jessica. "Ella estaba en una historia en la que yo no tenía nada que ver", dijo. Sin embargo, "siento que eso le haya pasado a ella. Parece muy incongruente con todo lo demás que pasó en nuestro programa, así que no sé cuál fue su experiencia", concluyó el actor.

