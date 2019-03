El inexplicable motivo por que el Sam Heughan estuvo a punto de perder su papel en 'Outlander'

Diana Gabaldon creó las novelas en las que se basa 'Outlander', así que en su cabeza estaban los protagonistas 'ideales' del drama romántico. Por ello la escritora fue pieza fundamental durante la búsqueda de actores para la serie.

De esta forma, tuvo voz y voto en la elección de los protagonistas, y unas malas fotografías estuvieron a punto de provocar que Sam Heughan perdiera su papel como Jamie Fraser.

Así lo contó la propia Gabaldon en el panel del día de prensa de TCA, con unas declaraciones que recogió Collider: "La primera vez que vi a Sam Heughan, me habían enviado su cinta de la audición para ser Jamie Fraser, y mientras que iba de camino me puse a buscar sus fotos y él tiene una filmografía corta, por lo que había pocas fotos, y francamente las que tenía eran muy extrañas. En cualquier caso, cuando vi la audición no sabía qué esperar. En cuanto apareció, cinco segundos después estaba diciendo que "no se parecía nada al de las fotos". Salía genial. Cinco segundos después ya sólo podía ver a Jamie Fraser en él. Le reconocí inmediatamente".

