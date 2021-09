Indya Moore ('Pose') revela por qué no volverá a la MET Gala: "Me sorprende que me hayan invitado"

El pasado 13 de septiembre se celebraba la famosa MET Gala organizada por la editora de Vogue Anna Wintour en la que cada invitación cuesta 30.000 dólares que van destinados al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde siempre tiene lugar el evento.

La MET Gala es uno de los días internacionales más importantes para la moda donde su dress code siempre pone a prueba a todos los asistentes, siendo en esta última ocasión el tema "En Estados Unidos: un léxico de la moda". Allí se congregan las personalidades mundiales cruciales del momento donde vemos desde cantantes y actores famosos hasta políticos de primer nivel.

Una de las asistentes en esta MET Gala 2021 ha sido la actriz Indya Moore, conocida por su papel de Angel en 'Pose'. La intérprete apareció muy cambiada a su imagen habitual con la cabeza rapada y unos tatuaje en el cráneo y cuello. Ahora, después de ir al evento y reflexionar sobre esta noche Indya ha publicado un revelador y sincero mensaje en su cuenta de Instagram donde explica los motivos por los que no volverá a asistir.

Indya Moore, actriz de 'Pose' | Getty

"Gracias Vogue Magazine y Anna Wintour por invitarme a ser su invitada en la Met Gala. Me sentí honrada por la invitación", empieza diciendo para continuar exponiendo sus razones.

"Esta será probablemente mi última Gala del Met. Voy a pensar largo y tendido sobre por qué vine y si realmente está alineado con lo que quiero lograr en esta vida, las historias que quiero contar y los mensajes que quiero compartir. Me he enfrentado a mis propias verdades incómodas que me llevaron a reevaluar lo que hago, por qué lo hago y cómo. No he estado contenta con lo que ha sido mi experiencia detrás de las cámaras de luces intermitentes y las personas entre ellas y yo hasta ahora. El mensaje es a menudo: si no me gusta, puedo seguir adelante. He notado que el crecimiento y el cambio son malos para "la marca" aquí, y cuando nos enfermamos debido a estas mentiras, tomamos medicamentos para calmar los síntomas, o seguimos adelante porque cambiar el entorno y editar la tradición es demasiado tabú.

Tuve que pensar realmente si está alineado con lo que me importa porque creo que es posible ser un artista y un creativo y al mismo tiempo no invertir en la fantasía durante un tiempo ya que la fantasía se arma contra la verdad, justamente ahora que la honestidad y la transparencia son más importantes que nunca. Estar en el Met este año fue una disonancia cognitiva. Entré y salí sintiéndome confundida. Pero antes de eso me sentía clara. Conectada a la tierra. La gente protestaba y era arrestada en nombre de lo que a muchos de los que asistimos nos preocupamos profundamente. Lo más probable es que los arrestaran porque los percibían como una amenaza para los que estábamos allí.

No sé si sabemos lo que estamos haciendo, más allá de lo que nos dicen. Me pregunto si hay alguna manera de ampliar la forma en que nos reunimos unos con otros.

Organizamos millones para un museo, en tierras robadas que sufren las personas negras y morenas a menos que la supremacía blanca piense que son excepcionales, ¿pero no para la gente? ¿No podemos ser sustancialmente generosos en formas que alienen el sufrimiento y la pobreza? Me sorprende que me hayan invitado y agradezco el gesto y quiero que seamos más sinceros en cuanto a cómo tomamos de las personas que no nos importan, no para que podamos aceptar esa verdad, sino para que podamos hacer crecer el corazón para cambiarlo".

El mensaje ha sido muy aplaudido por muchos en sus redes sociales pero otros también han cuestionado su asistencia. Ante esto Moore ha querido escribir en uno de los comentarios: "Algunas personas me preguntan "entonces, ¿por qué fuiste?" Literalmente acabo de decir que ni siquiera lo sé todavía. Pienso que fui porque quería honrar la invitación. Pero realmente no lo sé", concluye.