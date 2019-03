El impactante cambio de imagen de Natalie Dormer tras 'Juego de Tronos'

Natalie Dormer vuelve a la pequeña pantalla. La actriz dará vida a la Sra. Hester Appleyard en 'Picnic at Hanging Rock', la serie basada en la novela histórica que fue llevada a la gran pantalla en 1975 y su cambio respecto a 'Juego de Tronos' no ha dejado indiferente a nadie. En la ficción de HBO, Dormer daba vida a Margaery Tyrell, una mujer de carácter extrovertido y alegre, mientras que en la producción de Amazon interpretará a una misteriosa directora de un internado.

'Picnic at Hanging Rock' cuenta la historia de la Sra. Hester Appleyard, la misteriosa directora de Appleyard Ladies College, una escuela preparatoria australiana para mujeres. Sin embargo, este internado pronto se verá asolado por la desaparición de tres estudiantes inconformistas con la sociedad: la joven heredera Imma Leopold; Marion Quade, hija de un juez de la Corte Suprema y Miranda Reid, una joven que creció con sus cuatro hermanos en una granja.

Además, el reparto de esta nueva serie se completa con Yael Stone de 'Orange Is The New Black' y Samara Weaving de la película 'Tres anuncios en las afueras'.