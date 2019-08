Johnny Galecki ha dado vida a lo largo de los últimos 12 años a Leonard Hofstadter, uno de los protagonistas de 'The Big Bang Theory', gracias al que se ha ganado el cariño y reconocimiento en todo el mundo.

Pero aunque ha sido su participación en la sitcom de CBS la que más fama le ha reportado el actor ya era muy conocido tras labrarse una gran carrera desde que era muy joven.

Tras el final de 'The Big Bang Theory' Galecki ha anunciado su vuelta a la televisión y lo ha hecho con una imagen que nadie esperaba, y es que no es su foto más favorecedora.

De esta manera el intérprete se burla de sí mismo para comunicar que aparecerá en la nueva temporada de 'Los Conner': "Puede que me vuelva a ponerme en los pantalones (literales / figurativos) de #davidhealy para una o dos historias más en 'The Conner' este año. Veinte años después, todavía estoy asombrado de este grupo de carnie que me adoptó desde el principio y todavía aprendo mucho de ellos cada vez que están en mi presencia".

Antes de que Leonard llegara a la vida del actor fue el papel de David Healy en 'Roseanne' con el que conoció el estrellato. Ahora, Galecki va a volver a meterse en la piel de este personaje en la nueva temporada de 'The Conner', el spin off de 'Roseanne'.

Seguro que te interesa:

"Demuestra lo estúpido que soy": La estrella de 'The Big Bang Theory' que rechazó hasta en cinco ocasiones la serie