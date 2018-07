Ian McShane da pistas sobre la nueva temporada de 'Juego de Tronos'

Aunque 'Juego de Tronos' no estrenará su nueva temporada hasta la primavera de 2016, la serie de HBO no deja de estar en boca de todos. Ya sea por las fotos del rodaje de la sexta temporada o por las declaraciones de sus actores, la ficción basada en las novelas de George RR Martin sigue generando todo tipo de noticias.



La última viene de la mano de Ian McShane, que ha concedido una entrevista al portal Pop Goes the News. El actor, conocido por su papel en 'Deadwood', se ha mostrado de lo más enigmático en sus declaraciones: "Te voy a dar una pista. Yo seré el encargado de traer de vuelta a un personaje que la gente no esperaba volver a ver".



Tras estas palabras, los rumores no han tardado en dispararse. Desde que su personaje será el encargado de "resucitar" a Jon Snow (Kit Harington), pero otros rumores apuntan al regreso de El Perro (Rory McCann) o de Catelyn Stark (Michelle Farley). Habrá que esperar al estreno de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' o a que otro actor de la serie hable...