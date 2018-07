'House of Lies' renueva por una quinta temporada

Los seguidores de 'House of Lies' están de enhorabuena ya que la ficción protagonizada por Don Cheadle y Kristen Bell renueva por una temporada más.



La noticia ha llegado pocos días después de la emisión de la season finale en Estados Unidos. En el comunicado emitido por Showtime, Gary Levine, vicepresidente ejecutivo de programación original de la cadena aseguró que "cuando tienes en conjunto la actuación magnífica de Don Cheadle y la inteligencia y escritura mordaz del showrunner Matthew Carnahan, esperas algo especial, y 'House of Lies' se entrega a nosotros cada temporada".



La comedia está basada en la novela de Martin Kihn 'House of Lies: How Management Consultants Steal Your Watch and Then Tell You the Time' y se centra en Marty Kaan, un consultor empresarial sin escrúpulos capaz de todo por conseguir sus objetivos a quien da vida Don Cheadle.