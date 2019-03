A falta de unos días para el estreno de la cuarta temporada de 'Homeland', el portal The Hollywood Reporter ha anunciado que la cadena mexicana Televisa adaptará la serie al formato culebrón.



La ficción de Showtime está basada en la serie israelí 'Prisoners of War', de la que Televisa ha adquirido los derechos para adaptar el argumento al formato de telenovela de 70 capítulos.



RTI Colombia producirá la serie manteniendo su premisa original: cuando un soldado que lleva secuestrado muchos años regresa a casa, el gobierno de su país y su propia familia sospechan que, quizás, se haya convertido en un espía del bando enemigo.



Según recoge el portal THR, el creador de 'Prisoners of War', Gideon Raff, afirma que "estamos negociando contratos en todo el mundo, a veces en países realmente sorprendentes", y considera que lo que diferencia a las distintas versiones son "minucias culturales".