Hilary Duff estuvo a punto de filtrar los episodios de la secuela de 'Lizzie McGuire'

La serie 'Lizzie McGuire' fue todo un éxito en la época de los 2000, y además marcó la vida de la actriz Hilary Duff, por ser su papel más conocido. Con el paso del tiempo, intentaron rescatar la serie del recuerdo, pero hace dos años la cancelaron definitivamente antes de ser estrenada. Ahora, Hilary Duff ha confesado que le dio tanta pena, que estuvo a punto de filtrar los episodios que ya se habían grabado.

En una entrevista con Cosmopolitan, la actriz admitió que se había planteado filtrar ella misma los primeros capítulos del revival, pero finalmente decidió no hacerlo: "Mentiría si no dijera que no he tenido esos pensamientos algunas veces. Pero no lo haría, porque en mis 34 años me he dado cuenta de que todo sucede por una razón. Todavía me preguntan constantemente por ello".

Hilary Duff siempre le tendrá un cariño especial a la serie que la vio crecer, y el hecho de que siempre le pregunten por 'Lizzie McGuire' le hace pensar que "la gente todavía la quiere, y eso es muy dulce".

Conflictos con el personaje

Hilary Duff será la próxima protagonista de la serie 'How I Met Your Father', el reboot de la serie 'Cómo conocí a vuestra madre', una de las entregas más esperadas. Sin embargo, tras tantos años interpretando a Lizzie McGuire, el público la sigue viendo como su personaje de la adolescencia, algo que no termina de gustarle a la actriz.

En su última entrevista con Bustle, Hilary confesó que no siempre le gustó que la confundieran con el personaje: "Yo estaba como, '¡Soy yo! Soy Hilary, no esa persona. Esa es una persona inventada'", compartió. "Quería ser vista como una persona fuera de un personaje. Cuando tenía 18 años, pensaba: '¡Si escucho ese nombre (Lizzie McGuire) una vez más!'".

