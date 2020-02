'The Witcher' ha sido un éxito rotundo desde que se estrenó a finales del año pasado. Una de las escenas más icónicas de la serie es en la que podemos ver a Henry Cavill, como el protagonista de la serie como Geralt de Rivia, desnudo metido en una bañera. Los fans de la saga sabrán que es un guiño a la escena que abre el videojuego 'The Witcher 3: Wild Hunt', en la que Geralt se encuentra bañándose con los pies encima de la bañera.

Los creadores de la serie han declarado que aunque la escena no es de las más importantes de la historia, si que querían tener ese detalle con los seguidores de los juegos. A pesar de que la escena y la pose son muy parecidas, la diferencia más reseñable es que en la serie, Cavill no pone los pies encima de la bañera.

Al ser preguntado por esto en una entrevista reciente a 'BBC Radio 1' el actor ha respondido que: "No sé cuánta gente se dio cuenta de lo icónico que era, de que ya era una imagen reconocible para los fans. Así que, cuando me metí en la bañera, estaba sentado allí pensando: 'Me pregunto si alguien sabe cuánto van a explotar esta escena en particular'. Intentaba poner los pies en alto, y no podía; la bañera tenía una forma rara para eso, pensé que eso podría haber sido un poco demasiado".

Netflix ha confirmado que 'The Witcher' tendrá una nueva temporada. esperemos para esta si que le den a Cavill una bañera con la forma correcta.

