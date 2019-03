HBO renueva 'The Newsroom', 'True Blood' y 'Eastbound & Down'

Que las cadenas de cable van por libre en las renovaciones y anuncios de nuevas series. HBO es un claro ejemplo. la cadena anunció ayer la renovación de tres de sus series: 'The Newsroom', 'True Blood' y 'Eastbound & Down'.



La vuelta a la televisión de Aaron Sorkin fue un éxito de crítica y público. No ha extrañado a nadie que 'The Newsroom' haya renovado por una segunda temporada con tan solo dos capítulos emitidos.



Los vampiros de 'True Blod' seguirán mordiendo durante una sexta temporada, a pesar de haber vuelto hace un mes con la quinta y con un 4% menos audiencia respecto al estreno de la cuarta temporada.



Una serie menos conocida en nuestro país (ya que ninguna cadena en abierto o de pago la ha comprado) es 'Eastbound & Down', que también se encuentra entre las renovadas, en esta ocasión por una cuarta temporada.