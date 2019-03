Hannibal Lecter y Clarice se enfrentarán en la televisión estadounidense

La única similitud entre 'Hannibal' de la NBC y 'Clarice' de Lifetime es que ambas se olvidan del personaje que les dio la réplica en la película de 1991 'El silencio de los Corderos'. Y es que Hannibal dejará a un lado a la agente Sterling y Clarice dejará a un lado al famoso psicópata.



'Clarice' narrará la vida de una joven e inexperta Sterling justo después de haberse graduado en la academia del FBI. Mientras, 'Hannibal' de la NBC se centrará en la relación del psiquiatra Lecter con otro agente de la policía, Will Graham.



Y es que, la historia entre estos antagonistas, como luego lo serían el propio Lecter y Sterling, centrará la adaptación televisiva de la que fue la primera novela sobre el célebre asesino en serie: 'Dragón Rojo'. En él se narraba la relación de este psicópata con un crimiólogo del FBI. Unos hechos anteriores a que el truculento doctor conociera a Sterling.



Mientras Lifetime aún no ha confirmado quién será su Clarice ni cuándo podría comenzar el rodaje, la NBC ya tiene a uno de sus protagonistas. Así, el joven actor británico Hugh Dancy ('Black Hawk derribado' o 'El rey Arturo') se meterá en la piel del agente Graham.



Además, 'Hannibal' está avalada por por Bryan Fuller, el productor de exitazos como 'Héroes' o 'Criando Malvas'. Eso sí, la cadena aún no ha desvelado cuándo se estrenará esta producción, que, por el momento, tendrá 13 capítulos en su primera temporada