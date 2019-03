El Sindicato de Guionistas de Hollywood entregó este sábado sus premios que reconocen la labor de los guionistas de cine y televisión. La gala, presentada por Lisa Kudrow (la recordada Phoebe de 'Friends'), premió a las series 'True Detective' y 'Louie' en las principales categorías.



La ficción de HBO recogió el premio a mejor drama y mejor nueva serie, mientras que la serie protagonizada por Louis CK hizo lo propio en la categoría de comedia. El guion al mejor capítulo de drama fue para 'The Good Wife', titulado "The Last Call". El mejor episodio de comedia fue para 'Louie', con "So Did the Fat Lady".



'Los Simpson' recibió el premio al mejor guión por el episodio "Brick Like Me". En las categorías de Miniserie, 'Deliverance Creek' recogió el premio al mejor guión original, mientras que 'Olive Kitteridge' subió a por el de mejor guión adapatado.