George R.R. Martin quiere volver a hacer 'Juego de Tronos' pero con actores diferentes

'Juego de Tronos' llegará a su final definitivo el próximo mes de abril de 2019 tras el estreno de su octava temporada. Pero, tras las últimas declaraciones de su creador, George R.R. Martin, ha hablado que le encantaría hacer un spin-off de la serie de Poniente durante la época que hemos conocido pero de una manera muy diferente.

El escritor ha concedido una entrevista al medio 'The New York Times' donde ha asegurado que le encantaría volver a contar todo lo que ha sucedido desde el principio de la serie pero centrado en 'Spear Carriers', es decir personajes menores.

"No he podido convencer a HBO de que esta es una buena idea todavía, pero en realidad me encantaría hacer algo así. ¿Alguna vez has oído hablar de 'Rosencrantz y Guildenstern Están Muertos'?", declara Martin.

Con la referencia a 'Rosencrantz y Guildenstern Están Muertos' el escritor recuerda un texto protagonizado por dos personajes menores de la obra de William Shakespeare, 'Hamlet'. Por lo que a él le gustaría hacer lo mismo pero con la historia de Poniente.

"No quiero que siga a Dany, Tyrion y Jaime. Estarán de fondo, como Hamlet. Esto sería más sobre un hombre en la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey, sobre una prostituta en uno de los burdeles de Meñique, sobre un mimo que está en la ciudad para hacer malabares y trucos... Creo que sería muy divertido. ¡Tal vez pueda convencerlos!", termina diciendo.

¿Qué te parece la idea...? No se centraría ni en Jon Snow, Daenerys o Cersei aunque si veríamos como los actos de todos estos personajes, que nos han cautivado durante muchos años, tenían grandes consecuencias en la población del momento.