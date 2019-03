George R.R. Martin desvela nuevos detalles del spin-off de 'Juego de Tronos' que no van a gustar mucho a la Casa Targaryen

George R.R. Martin, el escritor de las novelas de 'Juego de Tronos', ha desvelado nuevos detalles del spin-off de la exitosa serie que se está preparando, llamado por el momento 'La larga noche', en una entrevista a 'Entertainment Weekly'.

Al parecer la nueva serie iba a relatar lo sucedido diez mil años atrás de los eventos acontecidos en 'Juego de Tronos'. Pero el novelista ha puesto eso en duda: "En las novelas se dice diez mil años, pero también hay lugares en los que los maestres dicen que fueron cinco mil". Esto se debe a que Martin intenta "reflejar cosas de la vida real que muchas de las grandes fantasías no reflejan [...] Todavía estamos en la etapa de 'mi abuelo me lo contó y su abuelo le contó'. Así que creo que la historia está más cerca de cinco mil años antes".

Es decir, que en algunas partes se diga que fueron diez mil años y en otras cinco mil, no es un error, sino el intento por parte del escritor de reflejar lo difusas que eran las cronologías en la etapa medieval. Martin también comentó que "Poniente será un lugar muy diferente. No habrá Desembarco del Rey, no habrá Trono de Hierro, no habrá Targaryen".

Si no hay Casa Targaryen, no aparecerán tampoco los dragones: "Valyria apenas ha comenzado a levantarse con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente y más antiguo y esperamos que sea parte de la diversión de la serie".

Desde luego que esta propuesta llama mucho la atención y estamos deseosos de ver cómo se enfoca y qué nuevos detalles revelarán que expliquen sucesos en 'Juego de Tronos'. Aunque los dragones y los Targaryen no aparezcan en la precuela, los fans de la dinastía tienen disponible la última novela de George R.R. Martin, 'Fuego y Sangre', que se centra en la Casa Targeryen y en su llegada a Poniente.