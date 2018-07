George RR Martin sobre 'Juego de Tronos': "La serie me ha atrapado"

'Juego de Tronos' está rompiendo con todo lo que se ha visto hasta ahora. Incluso el creador de la serie ambientada en Poniente, George RR Martin, no puede creer lo que ha sucedido con la ficción de HBO.



En la Universidad del Noroeste de Estados Unidos, donde Martin ha recibido la Medalla de la Facultad de Periodismo, reconoció que nunca pensó que 'Juego de Tronos' podría adelantar a los libros de 'Canción de Hielo y Fuego': "La serie me ha atrapado, algo que no pensé que pasaría", admitió.



Además, el autor quiso lanzar un mensaje y responder a las críticas de los que dicen que es un escritor muy lento. "Yo tenía una enorme ventaja", en referencia a que cuando empezó la serie, el autor tenía escrito mucho más de lo que tiene hasta ahora, pero dado el éxito que ha alcanzado 'Juego de Tronos', la cadena HBO fue pidiendo más capítulos.



A pesar de defenderse de las críticas, George RR Martin reconoce que su punto fuerte no es la rapidez al escribir: "La verdad es que soy un escritor muy lento".



Por el momento, la sexta temporada de 'Juego de Tronos' tiene fecha de lanzamiento fijada para primavera de 2016, mientras que "Vientos de Invierno" -sexto libro de Martin-, no tiene todavía fecha de estreno, aunque se especula que se publique antes de que comience la sexta entrega de la serie.