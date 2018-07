George R.R. Martin y HBO quieren más de siete temporadas para 'Juego de Tronos'

George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que está basada la serie 'Juego de Tronos', y HBO quieren que la ficción tenga 10 temporadas, tres más de las que por el momento ha encargado la cadena.



En el blog personal de Martin, el escritor comentó que pese a que por el momento no hay nada decidido, "diez años suenan bien para mí. Sigo escuchando sensaciones similares desde HBO cuando me reúno con ellos".



Y es que en la HBO los pensamientos son similares a los del autor ya que el presidente de programación de la cadena, Michael Lombardo, aseguró que le encantaría que la serie durara 10 años o tanto cómo ellos quisieran. Sin embargo lo primordial para la cadena es que la serie no continúe "si los creadores piensan que la trama ha acabado" aseguró Lombardo, que añadió que tendrían "una conversación sincera sobre cómo explotar todas las posibles vías. Si ellos no se sienten cómodos con más de siete temporadas, no habrá más, confío en ellos".



George R.R. Martin explicó en su blog que "cosas extrañas son las que suceden en televisión. Hay muchísimos factores involucrados: Presupuestos, contratos de actores, nuevos programas en desarrollo, los índices de audiencias...".



Por otro lado, no se descarta que HBO siga la estrategia que llevó a cabo AMC con 'Breaking Bad' y 'The Walking Dead' y divida la séptima temporada en dos partes de modo que la ficción durase un año entero sin necesidad de modificar el plan original.



En lo referente a una posible película para concluir 'Juego de Tronos', HBO lo descarta por considerarlo un riesgo innecesario para la ficción ya que conforme explicaba Lombardo "la película supondría cambiar las reglas. Los fans tendrían que pagar para ver el final".



Por el momento, la quinta temporada todavía debe ver la luz. Lo hará el próximo 12 de abril tanto en Estados Unidos como en España, donde cada semana podremos ver simultáneamente los nuevos episodios de la mano de Canal+.