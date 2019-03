"Breaker of Chains", el tercer capítulo de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos', ha vuelto a traer la polémica. Especialmente en lo relativo a una impactante escena que tiene como protagonistas Cersei Lannister y su hermano Jaime. Y de nuevo, George RR Martin, autor de las novelas en las que se basa la serie, sale al paso de las críticas en su blog.



La controversia que inunda las redes sociales y medios estadounidenses viene dada por la explícita escena en la que Jaime Lannister fuerza a su hermana Cersei ante el cadáver de su hijo Joffrey Baratheon, fallecido en el anterior episodio durante la conocida "Boda Púrpura".



Martin habla de las diferencias entre la versión escrita y la versión televisiva de la serie, declarando que "en las novelas, Jaime no está presente en la muerte de Joffrey y Cersei siente que ha perdido al padre de su hijo que es además su amante y su hermano". "La dinámica es muy diferente en la versión televisiva", continua el escritor, "aunque los personajes sean los mismos, el marco donde ocurren los hechos es muy diferente", según recoge el portal Entertainment Weekly.



Martin explica en su blog que esta escena está escrita desde la perspectiva de Jaime por lo que el lector "se encuentra en su cabeza y sabe lo que quiere hacer, puede incluso oír sus pensamientos". En la versión televisiva es imposible dar tantos detalles, razón principal por la que "se ha creado cierta ambigüedad".



"La situación entre Jaime y Cersei se ha formado a lo largo de muchos pensamientos de ambos" en las novelas y todos aquellos que no hayan leído la obra de Martin "no podrán entender esta situación en su totalidad". "En televisión, la cámara es externa a la acción, por lo que no sabemos lo que los personajes están pensando o sintiendo", señala el autor de 'Juego de Tronos'.



George RR Martin termina la entrada en su blog pidiendo perdón: "La escena estaba pensada para que resultara inquietante, pero me arrepiento de haber molestado a gente por razones equivocadas".