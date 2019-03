George R.R. Martin defiende la "Boda Púrpura": "Compensa la Boda Roja"

En "El león y la rosa" ("The Lion and the Rose"), el segundo capítulo de la cuarta temporada de la serie de HBO, se celebra la esperada boda entre el rey Joffrey Baratheon y Magaery Tyrell. Y como toda boda en Poniente, nadie estaba seguro. Tras los acontecimientos acaecidos en la conocida como "Boda Roja", los seguidores de 'Juego de Tronos' no esperaban menos de la que será recordada como la "Boda Púrpura".



Uno de los personajes más odiados de la serie, el rey Joffrey (interpretado por Jack Gleeson), murió envenenado en su propia boda. "La idea de los asesinos era que todo pareciera un accidente, sin embargo no contaban con la afirmación de Cersei de que se trata de un asesinato", apunta George R.R. Martin en una entrevista con Entertainment Weekly. El escritor también ha señalado que quería "que no estuviera todo claro, que los lectores tuvieran que hacerse preguntas sobre el asesinato".



Martin considera que estos hechos "equilibran lo ocurrido en la Boda Roja" donde, traicionados a manos de sus banderizos Frey y Bolton, murieron Catelyn Stark y su hijo, el joven lobo Robb autoproclamado Rey en el Norte.



Y es que Joffrey era sin duda uno de los personajes más odiados de la ficción, George R.R. Martin se ha referido a él como "el clásico matón de 13 años, pero con sentimientos, de hecho, hay un momento mientras está muriendo que mira a su madre y a Tyrion sabiendo lo que está pasando, con terror en los ojos", afirma Martin.



En cuanto el papel de Tyrion, el escritor señala que "la situación no le beneficia en absoluto, de hecho ahora se ha convertido en el principal sospechoso". Y es que Tyrion siempre ha destacado por ser un "bocazas" según explica el autor de Juego de Tronos: "Desde el principio de la serie, el enano ha estado siempre amenazando a Cersei, después de los hechos de la "Boda Púrpura", todos le miran a él como principal culpable".



Martin también ha tenido palabras para Jack Gleeson, el actor que da vida al fallecido personaje: "Conocí a Jack en la grabación del episodio piloto hace ya mucho años y creo que es sencillamente sensacional. Ha sabido captar perfectamente la esencia de Joffrey y hacerlo incluso más repugnante de lo que es en las novelas, es un actor que tiene una gran carrera por delante".



Joffrey Baratheon se suma a la larga lista de fallecidos en 'Juego de Tronos'. Y es que como afirma George R.R. Martin: "Nadie está a salvo". No en vano 'Valar Morghulis' (Todos los hombres deben morir) es el lema de esta temporada.