George R.R Martin confirma que 'Vientos de invierno' no estará antes que la 6ª temporada de la serie 'Juego de Tronos'

"Créeme, no me gustó nada escribir esas palabras. Estáis decepcionados, y no sois los únicos", posteaba Martin, que no se siente orgulloso de no poder finalizar la novela a tiempo. "Mis editores están decepcionados. En HBO están decepcionados, mis agentes, mis editores extranjeros, mis traductores... todos están decepcionados", se lamentaba el autor en su blog oficial. "Pero nadie puede sentirse más decepcionado que yo.

Durante meses he querido pronunciar las palabras 'he terminado y entregado Vientos de invierno antes del final de 2015', pero desgraciadamente me ha sido imposible", añadía como disculpa de cara a sus fans.



El lanzamiento del libro estaba previsto para marzo, antes del preestreno de la nueva temporada. Debido a ciertos problemas con la escritura se decidió posponer el plazo hasta octubre. Al ver que no podía cumplirse se amplió el plazo hasta el último día de 2015, y finalmente se ha pospuesto hasta 2016.



Martin confiesa haber sobreestimado sus capacidades creativas: "Desafortunadamente la escritura no fue tan rápida o tan fluida como me hubiera gustado. A veces la escritura va bien, y otras veces no...". También ha hecho referencia a cómo el paso de tiempo ha ido minando su motivación: "Entonces la primavera se convirtió en verano, y por aquel entonces yo estaba teniendo más días malos que buenos. Cuando llegó agosto tuve que enfrentarme a los auténticos hechos: el libro no iba a estar listo para Halloween", añadía excusándose ante sus fans.



George R.R. Martin, cuya salud lleva bastante tiempo resintiéndose, no pretende culpar a nadie por el incumplimiento del plazo. "No voy a poner excusas. Nadie tiene la culpa salvo yo. Ni mis editores y editoras, ni HBO... La culpa es toda mía. Lo intenté y todavía sigo intentándolo", añadía en el comunicado.



El padre de la saga asegura a sus fans que sigue trabajando sin descanso: "He estado trabajando en el libro desde hace unos días, revisando un capítulo de Theon y añadiendo un poco de material nuevo. Y pienso seguir mañana. Pero no, no puedo decir cuándo la terminaré, o cuándo se publicará", informa el autor.



A pesar de los problemas a los que se enfrenta, R.R. Martin ha revelado sus planes: "Basándome en conversaciones anteriores, sé que Bantam (y supongo que mi editor británico también) pueden tener la edición en tapa dura en un plazo de tres meses desde la entrega del libro". Sin embargo, el autor no sabe cuándo podrá entregar la novela: "No voy a fijar otra fecha límite para volver a incumplirla. Los plazos me estresan".



George se ha mostrado algo saturado de trabajar bajo presión y ha compartido su deseo de volver a un ritmo de trabajo menos acelerado: "Voy a volver a la situación en la que me encontraba en marzo del año pasado, antes de toda esta locura. Se hará cuando se haga. Y va a ser tan bueno como me sea posible hacerlo", concluía el autor, que no olvida jamás que tiene un compromiso con sus fans.